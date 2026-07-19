Минздрав: 40 пострадавших при атаке на склад в Электростали находятся в больницах

Ночью 18 июля украинские дроны ударили по Московской области. Под атаку попали нефтебаза в Ногинске и логистический центр Wildberries в Электростали. Кроме того, ВСУ ударили по складу маркетплейса в тамбовском Котовске, где погибли семь человек, работавших в ночную смену.