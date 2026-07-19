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Минздрав: 40 пострадавших при атаке на склад в Электростали находятся в больницах

Сорок человек, пострадавших при ударе Вооруженных сил Украины по логистическому центру Wildberries в Электростали, остаются в больницах под наблюдением врачей. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщил помощник главы Министерства здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Сорок человек, пострадавших при ударе Вооруженных сил Украины по логистическому центру Wildberries в Электростали, остаются в больницах под наблюдением врачей. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщил помощник главы Министерства здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Он добавил, что состояние семи из них врачи оценивают как тяжелое, а остальных — как средней степени тяжести. Еще 29 человек обратились за амбулаторной медицинской помощью.

Кузнецов также уточнил данные по атаке на склад компании в Котовске. Там госпитализированы 22 человека, восемь из которых находятся в тяжелом состоянии. Десять пациентов были переведены в клиники Москвы.

— Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь, работу координирует Федеральный центр медицины катастроф Министерства здравоохранения, — передает РИА Новости.

Ночью 18 июля украинские дроны ударили по Московской области. Под атаку попали нефтебаза в Ногинске и логистический центр Wildberries в Электростали. Кроме того, ВСУ ударили по складу маркетплейса в тамбовском Котовске, где погибли семь человек, работавших в ночную смену.

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