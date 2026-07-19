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Морской терминал КТК в Черном море атакован дронами, погрузка нефти остановлена

Консорциум КТК назвал целенаправленной атаку на морской терминал.

Источник: Комсомольская правда

Морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море подвергся террористической атаке с использованием беспилотников. В результате ударов повреждены два танкера, погрузка нефти полностью остановлена, сообщили в консорциуме.

Консорциум подтвердил, что атака ВСУ была целенаправленной. Разлива нефти удалось избежать. Танкеры сохранили плавучесть. Пострадавших и жертв нет, экипажи не запрашивали медицинскую помощь. В настоящее время проводится оценка повреждений.

КТК управляет крупнейшей нефтетранспортной артерией, связывающей Каспийский регион с мировыми рынками.

12 июля украинский беспилотник атаковал пустой танкер при заходе в Азово-Черноморский канал. На судне возник пожар, который был локализован. Пострадавших в результате инцидента нет.

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