Морской терминал КТК в Черном море атакован дронами, погрузка нефти остановлена

Морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море подвергся террористической атаке с использованием беспилотников. В результате ударов повреждены два танкера, погрузка нефти полностью остановлена, сообщили в консорциуме.
Консорциум подтвердил, что атака ВСУ была целенаправленной. Разлива нефти удалось избежать. Танкеры сохранили плавучесть. Пострадавших и жертв нет, экипажи не запрашивали медицинскую помощь. В настоящее время проводится оценка повреждений.
КТК управляет крупнейшей нефтетранспортной артерией, связывающей Каспийский регион с мировыми рынками.
12 июля украинский беспилотник атаковал пустой танкер при заходе в Азово-Черноморский канал. На судне возник пожар, который был локализован. Пострадавших в результате инцидента нет.