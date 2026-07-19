Морской терминал КТК в Черном море атакован дронами, погрузка нефти остановлена

Консорциум подтвердил, что атака ВСУ была целенаправленной. Разлива нефти удалось избежать. Танкеры сохранили плавучесть. Пострадавших и жертв нет, экипажи не запрашивали медицинскую помощь. В настоящее время проводится оценка повреждений.