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Под Воронежем столкнулись три легковушки и два грузовика

В аварии с пятью машинами на воронежской трассе пострадали два человека.

Источник: Комсомольская правда

Массовая авария произошла днем 18 июля в Новоусманском районе Воронежской области.

Около 15.34 на 534-м километре М-4 «Дон» столкнулись пять машин: три легковукшки — Kia Rio, Skoda, Mitsubishi, а также два грузовика — «Газель» и DAF. На место выезжали спасатели.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области, в ДТП пострадали два человека — водитель Kia Rio и его пассажирка, их госпитализировали в БСМП № 1.

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