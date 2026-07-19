Под Воронежем столкнулись три легковушки и два грузовика

Массовая авария произошла днем 18 июля в Новоусманском районе Воронежской области.
Около 15.34 на 534-м километре М-4 «Дон» столкнулись пять машин: три легковукшки — Kia Rio, Skoda, Mitsubishi, а также два грузовика — «Газель» и DAF. На место выезжали спасатели.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области, в ДТП пострадали два человека — водитель Kia Rio и его пассажирка, их госпитализировали в БСМП № 1.
Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» — теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.
Узнать больше по теме
Воронеж: город воинской славы и столица Черноземья
Воронеж — один из крупнейших городов Центральной России, который занимает особое место в российской истории. Благодаря выгодному расположению на юге европейской части страны Воронеж остается важным транспортным узлом и центром Черноземья: собрали о нем главное.Читать дальше