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ВСУ атаковали два танкера КТК в Черном море

Компания КТК сообщила о целенаправленной атаке беспилотников на два нефтяных танкера в Черном море.

Источник: Reuters

19 июля 2026 года на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море была совершена целенаправленная террористическая атака с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на два танкера. Об этом сообщила компания КТК.

Как отметили в КТК, атака произошла в ходе погрузочных операций на выносных причальных устройствах ВПУ-1 и ВПУ-3. Целями стали два морских танкера: «ASIA», перевозивший нефть компании «Тенгизшевройл» («Шеврон»), и «NISSOS IOS», на борту которого находилась нефть компаний Кашаган Б. В. и Матен (АО НК «КазМунайГаз»).

В компании уточнили, что на танкерах «ASIA» (под флагом Либерии) и «NISSOS IOS» (под флагом Маршалловых островов) работают международные экипажи.

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