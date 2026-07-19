ВСУ атаковали два танкера КТК в Черном море

Как отметили в КТК, атака произошла в ходе погрузочных операций на выносных причальных устройствах ВПУ-1 и ВПУ-3. Целями стали два морских танкера: «ASIA», перевозивший нефть компании «Тенгизшевройл» («Шеврон»), и «NISSOS IOS», на борту которого находилась нефть компаний Кашаган Б. В. и Матен (АО НК «КазМунайГаз»).