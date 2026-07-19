Бастрыкин запросил доклад по делу пострадавшей нижегородской велосипедистки

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании уголовного дела после обращения жительницы Нижегородской области. Женщина пожаловалась в социальных сетях, что получила тяжелую травму, которая обернулась для неё впоследствии инвалидностью, передвигаясь на велосипеде. По ее словам, причиной происшествия стала глубокая канава на дороге, возле которой не было предупреждающих знаков, сообщили в Информационном центре СК России.