Автомобиль загорелся на 48 километре МКАД

По данным источника, легковой автомобиль врезался в разделительный буфер, после чего опрокинулся и загорелся.
На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, передает Telegram-канал ведомства.
До этого пассажирский автобус, следовавший по маршруту № 81, выехал на тротуар, сбил нескольких пешеходов и врезался в храм Большой Златоуст в центре Екатеринбурга. В результате происшествия погибли трое взрослых и один ребенок, а также еще четверо пострадали.