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Автомобиль загорелся на 48 километре МКАД

ДТП с возгоранием автомобиля произошло на 48 километре МКАД. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Источник: РИА "Новости"

По данным источника, легковой автомобиль врезался в разделительный буфер, после чего опрокинулся и загорелся.

На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, передает Telegram-канал ведомства.

До этого четыре человека погибли в ДТП на 291-м километре дороги М-10 «Россия» в Тверской области. Там столкнулись Hyundai Solaris и КамАЗ.

До этого пассажирский автобус, следовавший по маршруту № 81, выехал на тротуар, сбил нескольких пешеходов и врезался в храм Большой Златоуст в центре Екатеринбурга. В результате происшествия погибли трое взрослых и один ребенок, а также еще четверо пострадали.