Автомобиль загорелся на 48 километре МКАД

До этого пассажирский автобус, следовавший по маршруту № 81, выехал на тротуар, сбил нескольких пешеходов и врезался в храм Большой Златоуст в центре Екатеринбурга. В результате происшествия погибли трое взрослых и один ребенок, а также еще четверо пострадали.