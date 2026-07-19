Женщина погибла в лобовом столкновении фуры и автомобиля в Слюдянском районе

Страшная авария произошла накануне на 121-м километре федеральной автомобильной дороги Р-258 «Байкал» в Слюдянском районе. В результате лобового столкновения транспортных средств один человек скончался, ещё двое получили травмы. Об этом сообщают в Госавтоинспекции Иркутской области.
По предварительным данным, виновником ДТП мог стать водитель грузового автомобиля «HongYan»: он выехал на полосу встречного движения и врезался в легковой автомобиль «Peugeot».
В момент аварии в легковушке находились 47 летний водитель и двое пассажиров — все они получили травмы различной степени тяжести и были срочно доставлены в больницу. Водитель грузовика не пострадал.
К сожалению, спасти 69 летнюю пассажирку «Peugeot» не удалось: спустя некоторое время она скончалась в медицинском учреждении.
Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. На месте работали инспекторы ДПС, собраны первичные материалы, назначены необходимые проверки.
Госавтоинспекция в очередной раз обращается ко всем участникам дорожного движения: не рискуйте жизнью — своей и других людей. Особенно внимательными нужно быть при выполнении манёвров, связанных с выездом на встречную полосу: именно такие действия нередко приводят к самым тяжёлым последствиям.