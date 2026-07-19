Женщина погибла в лобовом столкновении фуры и автомобиля в Слюдянском районе

Госавтоинспекция в очередной раз обращается ко всем участникам дорожного движения: не рискуйте жизнью — своей и других людей. Особенно внимательными нужно быть при выполнении манёвров, связанных с выездом на встречную полосу: именно такие действия нередко приводят к самым тяжёлым последствиям.