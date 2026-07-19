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В Красноярске девушка попыталась стащить из супермаркета вещи для себя и шпица

В Красноярске девушка чуть не вынесла из магазина товаров на 11 тысяч.

Источник: Комсомольская правда

24-летняя жительница Красноярска пойдет под суд за кражу товаров из супермаркета на улице Щорса. Об этом рассказали в краевом МВД. В июне девушка набрала в рюкзак товары для себя и шпица, но на выходе ее остановили. В рюкзаке лежали ошейник, перчатка для груминга, слюнявчик для животных, корм, носки для йоги, косметика. В продуктовом отделе она взяла формы для льда, чай, помидоры, сыр с базиликом и морс. Сумма ущерба — 11 тысяч рублей.

В магазин приехали полицейские, на горожанку завели уголовное дело по статье «Кража». Теперь ей грозит до двух лет лишения свободы. Обвиняемой избрана мера пресечения обязательство о явке. Вскоре она предстанет перед судом.