В Красноярске девушка попыталась стащить из супермаркета вещи для себя и шпица

24-летняя жительница Красноярска пойдет под суд за кражу товаров из супермаркета на улице Щорса. Об этом рассказали в краевом МВД. В июне девушка набрала в рюкзак товары для себя и шпица, но на выходе ее остановили. В рюкзаке лежали ошейник, перчатка для груминга, слюнявчик для животных, корм, носки для йоги, косметика. В продуктовом отделе она взяла формы для льда, чай, помидоры, сыр с базиликом и морс. Сумма ущерба — 11 тысяч рублей.