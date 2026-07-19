«Условку» отменили: уфимец уедет в колонию за пьяную езду

Ранее суд первой инстанции признал мужчину виновным по уголовной статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость» и назначил один год лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Также его лишили права управлять транспортом на пять лет и один месяц.