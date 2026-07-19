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«Условку» отменили: уфимец уедет в колонию за пьяную езду

Уфимцу заменили условный срок реальным за пьяную езду.

Источник: Комсомольская правда

Верховный суд Башкирии отменил приговор 27-летнему уфимцу, которого дважды ловили пьяным за рулем. Об этом рассказали в прокуратуре республики.

Ранее суд первой инстанции признал мужчину виновным по уголовной статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость» и назначил один год лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Также его лишили права управлять транспортом на пять лет и один месяц.

Прокуратура Советского района Уфы с приговором не согласилась и обжаловала его. Верховный суд республики поддержал позицию обвинения — теперь осужденный отправится отбывать один год и один месяц в колонию-поселение.