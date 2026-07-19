В Октябрьском округе Пермского края ввели режим ЧС из-за ливней

В Пермском крае не прекращаются ливни. В эти выходные режим чрезвычайной ситуации ввели на всей территории Октябрьского муниципального округа.
Глава территории Георгий Поезжаев в соцсетях оповестил земляков о частичном подтоплении населенных пунктов Верх-Ирень, Атнягузи, Мостовая.
«Сильный поток воды идет вниз по течению в населенные пункты Енапаево, Усть-Арий, Колтаево, Ишимово, Самарово, Уразметьево, Бикбай, Биктулка», — предупредил он.
19 июля в округ прибыли представители краевого управления МЧС России для мониторинга пострадавших объектов и определения объема работ по скорейшему восстановлению инфраструктуры.
Для жителей подтопленных домов, которые нуждаются в помощи, открыли два ПВР — в зданиях Октябрьского и Сарсинского домов культуры.