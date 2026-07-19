Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Октябрьском округе Пермского края ввели режим ЧС из-за ливней

В Пермском крае не прекращаются ливни. В эти выходные режим чрезвычайной ситуации ввели на всей территории Октябрьского муниципального округа.

В Пермском крае не прекращаются ливни. В эти выходные режим чрезвычайной ситуации ввели на всей территории Октябрьского муниципального округа.

Глава территории Георгий Поезжаев в соцсетях оповестил земляков о частичном подтоплении населенных пунктов Верх-Ирень, Атнягузи, Мостовая.

«Сильный поток воды идет вниз по течению в населенные пункты Енапаево, Усть-Арий, Колтаево, Ишимово, Самарово, Уразметьево, Бикбай, Биктулка», — предупредил он.

19 июля в округ прибыли представители краевого управления МЧС России для мониторинга пострадавших объектов и определения объема работ по скорейшему восстановлению инфраструктуры.

Для жителей подтопленных домов, которые нуждаются в помощи, открыли два ПВР — в зданиях Октябрьского и Сарсинского домов культуры.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше