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На юге Казахстана спасли верблюда, провалившегося в канализационный колодец

АСТАНА, 19 июл — РИА Новости. Спасатели извлекли верблюда из канализационного колодца в Кызылординской области на юге Казахстана, сообщает МЧС республики.

Источник: Соцсети

«В Кызылординской области, в городе Арал, на улице Е. Ормаганбетова верблюд провалился в канализационный колодец… Слаженными действиями спасателей животное было успешно извлечено из колодца с помощью специальной техники и оборудования», — говорится в сообщении.

В Кызылординской области верблюдов используют в сельском хозяйстве для получения молока, мяса и теплой шерсти. Регион является одним из главных центров верблюдоводства в Казахстане.

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