На юге Казахстана спасли верблюда, провалившегося в канализационный колодец

«В Кызылординской области, в городе Арал, на улице Е. Ормаганбетова верблюд провалился в канализационный колодец… Слаженными действиями спасателей животное было успешно извлечено из колодца с помощью специальной техники и оборудования», — говорится в сообщении.
В Кызылординской области верблюдов используют в сельском хозяйстве для получения молока, мяса и теплой шерсти. Регион является одним из главных центров верблюдоводства в Казахстане.
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