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Донские полицейские задержали двух участников конфликта в центре Ростова

Во время ссоры было применено травматическое оружие.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области, в Ростове-на-Дону донские полицейские задержали двух 32-летних мужчин, применивших травматическое оружие.

Напомним, в одном из увеселительных заведений Кировского района донской столицы между мужчинами возник конфликт, который перерос в драку.

Выйдя на улицу, мужчины не только стали драться, но и применили травматическое оружие. Затем один из них скрылся с места происшествия на автомобиле, но его оперативно задержали сотрудники полиции.

Уточняется, что оба участника потасовки являются жителями Ростовской области. На месте происшествия полицейские изъяли травматический пистолет.

В настоящее время опрашиваются свидетели, уже изъяты записи с камер видеонаблюдения, выясняются все обстоятельства случившегося.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.