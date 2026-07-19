Донские полицейские задержали двух участников конфликта в центре Ростова

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области, в Ростове-на-Дону донские полицейские задержали двух 32-летних мужчин, применивших травматическое оружие.
Напомним, в одном из увеселительных заведений Кировского района донской столицы между мужчинами возник конфликт, который перерос в драку.
Выйдя на улицу, мужчины не только стали драться, но и применили травматическое оружие. Затем один из них скрылся с места происшествия на автомобиле, но его оперативно задержали сотрудники полиции.
Уточняется, что оба участника потасовки являются жителями Ростовской области. На месте происшествия полицейские изъяли травматический пистолет.
В настоящее время опрашиваются свидетели, уже изъяты записи с камер видеонаблюдения, выясняются все обстоятельства случившегося.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.