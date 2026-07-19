На ЕКАД произошло ДТП с четырьмя пострадавшими

В Екатеринбурге 19 июля произошло ДТП с четырьмя пострадавшими. На 9-м километре ЕКАД Водитель Renault выехал встречную полосу и врезался в автомобиль Honda.
— В результате аварии пострадали четыре человека: водители обоих автомобилей, а также пассажиры Honda, в том числе, несовершеннолетняя девочка, — сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
Пострадавшим оказывается медицинская помощь. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.
В ведомстве напоминают, что выезд на полосу встречного движения — одно из самых опасных нарушений ПДД, которое неизбежно приводит к тяжелым последствиям.