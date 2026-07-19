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Суд оставил бывшего мэра Челябинска Тефтелева без прав за ДТП на BMW X5

Бывший мэр Челябинска не сядет за руль еще год.

Источник: Комсомольская правда

Бывший мэр Челябинска Евгений Тефтелев так и не смог вернуть права после ДТП с пострадавшими. Повторное рассмотрение дела о лишении его водительских прав завершилось не в его пользу. Ленинский районный суд Магнитогорска повторно изучил материалы дела, которые были возвращены после апелляции, и подтвердил предыдущее решение — Тефтелев останется без прав на год.

Напомним, авария с участием бывшего мэра произошла в августе 2025 года на Дачном шоссе в Магнитогорске. За рулем своего BMW X5 Тефтелев, по данным суда, выехал на встречную полосу и сначала столкнулся с Volkswagen Polo, а затем врезался в Volkswagen Passat, который ехал следом. В аварии пострадало два человека.

В апреле 2026 года суд постановил лишить Тефтелева прав на один год. Но экс-мэр с решением не согласился и уже на следующий день подал жалобу. Челябинский областной суд отменил постановление и отправил материалы на новое рассмотрение. Однако повторная попытка вернуть права успехом не увенчалась.

Напомним, ранее Евгений Тефтелев был осужден за взятку в размере 2,5 миллиона рублей. В 2020 году его приговорили к трем годам тюрьмы и штрафу в 37,5 миллионов рублей. На свободу он вышел в марте 2023 года.