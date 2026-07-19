Суд оставил бывшего мэра Челябинска Тефтелева без прав за ДТП на BMW X5

Напомним, авария с участием бывшего мэра произошла в августе 2025 года на Дачном шоссе в Магнитогорске. За рулем своего BMW X5 Тефтелев, по данным суда, выехал на встречную полосу и сначала столкнулся с Volkswagen Polo, а затем врезался в Volkswagen Passat, который ехал следом. В аварии пострадало два человека.