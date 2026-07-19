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Три человека погибли в ДТП в Ростовской области

На 103-м километре автодороги «Новороссия» в Неклиновском районе Ростовской области произошла авария со смертельным исходом, сообщает автоинспекция региона.

На 103-м километре автодороги «Новороссия» в Неклиновском районе Ростовской области произошла авария со смертельным исходом, сообщает автоинспекция региона.

На этом месте ведутся дорожные работы. 50-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado ехал на высокой скорости, не справился с управлением и оказался на полосе для встречного движения. Выезд на нее запрещен временной разметкой.

Произошло лобовое столкновение с машиной Lada Priora под управлением мужчины 1980 года рождения. Оба транспортных средства оказались в кювете.

Водитель отечественного автомобиля и один из пассажиров иномарки скончались на месте, еще один попутчик из японской машины умер в карете скорой помощи. За жизнь водителя иномарки и двух его пассажиров борются врачи.

Инспекторы устанавливают все обстоятельства ДТП.