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Маневр волгоградца на иномарке покалечил ребенка в автобусе

Нарушение правил дорожного движения привело к травмированию 3-летнего ребенка в пассажирском автобусе.

Нарушение правил дорожного движения привело к травмированию 3-летнего ребенка в пассажирском автобусе в Волгограде. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло в Ворошиловском районе напротив дома № 1 по улице Череповецкой.

Установлено, что 45-летний водитель Kia Magentis при выполнении поворота направо не предоставил преимущество пассажирскому автобусу.

В результате водитель «Волгабаса» был вынужден применить экстренное торможение, в результате чего в салоне упала 3-летняя девочка. Ребенка с места происшествия с травмами забрали врачи скорой помощи.