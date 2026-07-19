Маневр волгоградца на иномарке покалечил ребенка в автобусе

Нарушение правил дорожного движения привело к травмированию 3-летнего ребенка в пассажирском автобусе в Волгограде. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло в Ворошиловском районе напротив дома № 1 по улице Череповецкой.