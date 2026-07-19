Квартиру жительницы Ленобласти ограбили под предлогом обыска

Через несколько часов в Мурино опергруппа задержала 18-летнего друга дочери хозяйки квартиры. Молодой человек оказался под влиянием мошенников, которые убедили его, что нужно оставить дверь квартиры подруги не закрытой, якобы для проведения там обыска.