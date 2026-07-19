В Ростове-на-Дону произошла драка со стрельбой из травматического пистолета

Полиция Ростова-на-Дону задержала двух мужчин 1994 года рождения за драку с применением травматического оружия, сообщает пресс-служба областного управления МВД.
В одном из заведений Кировского района города произошел конфликт. Его участники вышли на улицу, завязалась потасовка, в ходе которой в ход пошел пистолет.
Один из драчунов уехал на машине, но его поймали полицейские. Оба участника происшествия — местные жители.
Травматическое оружие изъято. Идет проверка. Для этого опрашивают свидетелей и изучают записи видеокамер.