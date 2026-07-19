В поселке под Воронежем пострадали водители столкнувшихся иномарок Honda CR-V и Haval

Авария с пострадавшими произошла 18 июля в поселке Анна Воронежской области.
Около 20.16 на улице Гнездилова столкнулись иномарки Honda CR-V и Haval. На место выезжали сотрудники МЧС. Спасатели отключили аккумуляторы, чтобы исключить возгорание.
По данным ГУ МЧС России по Воронежской области, в ДТП пострадали оба водителя, их госпитализировали в Бобровскую райбольницу.
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