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В поселке под Воронежем пострадали водители столкнувшихся иномарок Honda CR-V и Haval

ДТП с пострадавшими произошло в воронежской Анне.

Источник: Комсомольская правда

Авария с пострадавшими произошла 18 июля в поселке Анна Воронежской области.

Около 20.16 на улице Гнездилова столкнулись иномарки Honda CR-V и Haval. На место выезжали сотрудники МЧС. Спасатели отключили аккумуляторы, чтобы исключить возгорание.

По данным ГУ МЧС России по Воронежской области, в ДТП пострадали оба водителя, их госпитализировали в Бобровскую райбольницу.

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