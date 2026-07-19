В Троицком округе силовики задержали двух радикалов из Средней Азии

Сотрудники ГАИ совместно с коллегами из других подразделений остановили и осмотрели более 30 автомобилей и проверили по базам около 70 человек на возможную причастность к совершению преступлений.
«В результате принятых мер сотрудники полиции и УФСБ выявили двух граждан одного из государств Средней Азии, являющихся последователями радикальных взглядов. Сейчас с ними продолжают работать правоохранители», — сообщили в региональном главке МВД.
Решается вопрос о запрете им въезда в Российскую Федерацию на 50 лет.