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В Троицком округе силовики задержали двух радикалов из Средней Азии

В период рейдовых мероприятий на дорогах округа была увеличена плотность экипажей ДПС.

Источник: dostup1.ru

Сотрудники ГАИ совместно с коллегами из других подразделений остановили и осмотрели более 30 автомобилей и проверили по базам около 70 человек на возможную причастность к совершению преступлений.

«В результате принятых мер сотрудники полиции и УФСБ выявили двух граждан одного из государств Средней Азии, являющихся последователями радикальных взглядов. Сейчас с ними продолжают работать правоохранители», — сообщили в региональном главке МВД.

Решается вопрос о запрете им въезда в Российскую Федерацию на 50 лет.