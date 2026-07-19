В Лениногорске женщина получила ожоги половины тела, жаря мясо с коньяком

В Лениногорске произошёл несчастный случай при приготовлении еды, в результате чего 53-летняя женщина получила серьёзные ожоги.
Во время готовки мяса пострадавшая случайно пролила коньяк на включённую плиту, и спиртное моментально вспыхнуло. Испугавшись, горожанка резко дёрнула рукой, из-за чего жидкость попала на одежду, которая мгновенно загорелась.
Женщину экстренно госпитализировали в центральную районную больницу Лениногорска, а позже перевели в ожоговое отделение Республиканской клинической больницы Татарстана. Медики установили, что огнём было поражено около 50% поверхности тела.
Лечение длилось полтора месяца. За это время пациентке провели три операции. Сейчас женщину выписали. Её состояние врачи оценивают как удовлетворительное, раны постепенно заживают.