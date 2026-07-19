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Под Волгоградом водитель фуры «впечатал» иномарку в КАМАЗ

В Волгоградской области столкнулись два грузовика и иномарка, в результате пострадал один.

В Волгоградской области столкнулись два грузовика и иномарка, в результате пострадал один человек. Виновником аварии, как уточнили в ГУ МВД России по региону, стал 61-летний водитель грузовика FAW с прицепом, который не справился с управлением.

ДТП случилось накануне днем в Городищенском районе на 672-м км ФАД Р-228 «Сызрань — Саратов — Волгоград». Водитель грузовика врезался в стоящий кроссовер Geely Monjaro, который в свою очередь столкнулся с КАМАЗом.

Пострадала водитель иномарки. Женщину госпитализировали в больницу.