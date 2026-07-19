Сызранка оговорила соседей, заявив о хищении денег

Следствием установлено, что в ноябре прошлого года обвиняемая обратилась за помощью в полицию по факту хищения с её банковской карты более 32 тысяч рублей. Спустя время она вспомнила, что находясь в алкогольном опьянении, попросила своих соседей в течение месяца приобретать для неё продукты питания и алкоголь, оставив им для этого свою банковскую карту.