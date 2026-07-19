Житель Волгограда оформил автокредит на 3,5 млн и отказался платить

Банк не поверил и обратился в полицию. Следователи провели проверку и выяснили, что мужчина действительно участвовал в мошеннической схеме. На него завели уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Теперь волгоградцу грозит до 10 лет тюрьмы. Машину у него изъяли. В содеянном он сознался.