В Севастополе введут ограничения по энергетике для бизнеса

«20 июля с 06:00 до 24:00 вводится ограничение режима потребления электрической мощности. Ограничение распространяется исключительно на юридических лиц, расположенных на территории города Севастополя», — проинформировали в компании.
Подчеркивается, что за неисполнение решения предусмотрена административная ответственность.
Мера необходима для сохранения устойчивой работы энергосистемы и предотвращения развития аварийной ситуации. Также, по возможности, временно снизить нагрузку на сеть просят всех потребителей.
19 июля в Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения, обесточены потребители по графику 2 очереди, сообщала ранее пресс-служба «Севастопольэнерго».