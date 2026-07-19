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В Севастополе введут ограничения по энергетике для бизнеса

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — РИА Новости Крым. Ограничение режима потребления электроэнергии для юридических лиц вводят 20 июля в Севастополе. Об этом информирует пресс-служба предприятия «Севастопольэнерго».

Источник: Telegram Михаил Развожаев

«20 июля с 06:00 до 24:00 вводится ограничение режима потребления электрической мощности. Ограничение распространяется исключительно на юридических лиц, расположенных на территории города Севастополя», — проинформировали в компании.

Подчеркивается, что за неисполнение решения предусмотрена административная ответственность.

Мера необходима для сохранения устойчивой работы энергосистемы и предотвращения развития аварийной ситуации. Также, по возможности, временно снизить нагрузку на сеть просят всех потребителей.

19 июля в Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения, обесточены потребители по графику 2 очереди, сообщала ранее пресс-служба «Севастопольэнерго».

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