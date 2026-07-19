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Донское МЧС объявило о штормовом предупреждении 19 и 20 июля

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области, по данным Ростгидромета, до конца суток 19 июля и в течение суток 20 июля 2026 года в донском регионе ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс) в пяти городах и двенадцати районах.

Уточняется, что чрезвычайная пожароопасность (5 класс) ожидается в городах Ростове-на-Дону, Батайске, Новочеркасске, Донецке, Каменске-Шахтинском, а также в Аксайском, Боковском, Егорлыкском, Зерноградском, Каменском, Кагальницком, Милютинском, Обливском, Морозовском, Тацинском, Мясниковском, Советском районах Ростовской области.

МЧС России настоятельно рекомендует жителям региона воздержаться от разведения костров; быть предельно внимательными и осторожными в обращении с огнём; не бросать в лесу горящие спички и окурки; не выжигать сухую траву и камыш.

В случае возникшего пожара нужно позвонить по номеру: 101 или 112.

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