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В Москве мужчину арестовали по делу о госизмене

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы арестовал россиянина Кравчука по обвинению в государственной измене. Это отмечается электронной картотеке суда, с которой ознакомился ТАСС.

Источник: Reuters

«Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Кравчука М. удовлетворено», — отмечается в базе.

Кравчук это решение обжаловал. В чем именно обвиняется россиянин, не уточняется. В СМИ его называют ученым-физиком.