В Москве мужчину арестовали по делу о госизмене

«Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Кравчука М. удовлетворено», — отмечается в базе.
Кравчук это решение обжаловал. В чем именно обвиняется россиянин, не уточняется. В СМИ его называют ученым-физиком.
МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы арестовал россиянина Кравчука по обвинению в государственной измене. Это отмечается электронной картотеке суда, с которой ознакомился ТАСС.
«Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Кравчука М. удовлетворено», — отмечается в базе.
Кравчук это решение обжаловал. В чем именно обвиняется россиянин, не уточняется. В СМИ его называют ученым-физиком.