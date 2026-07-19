Агентство «Москва»: четыре человека пострадали в ДТП на востоке Москвы

По данным Госавтоинспекции Московской области, 54-летний водитель иномарки столкнулся с мотоциклом, которым управлял сотрудник ДПС. Ведомство уточняет, что в тот момент 33-летний инспектор ДПС находился при исполнении служебных обязанностей.