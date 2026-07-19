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Агентство «Москва»: четыре человека пострадали в ДТП на востоке Москвы

Четыре человека пострадали в ДТП на востоке Москвы. Об этом сообщил Агентству «Москва» информированный источник.

Источник: РИА "Новости"

Авария произошла на пересечении Щелковского шоссе и улицы 15-я Парковая. Там столкнулись два автомобиля. Обстоятельства и причины ДТП выясняются.

Ранее в Домодедовском городском округе в результате столкновения легкового автомобиля со служебным мотоциклом погиб инспектор ДПС. Авария произошла в субботу, 18 июля, на 7-м километре автодороги «Шебанцево — Голубино — Глотаево».

По данным Госавтоинспекции Московской области, 54-летний водитель иномарки столкнулся с мотоциклом, которым управлял сотрудник ДПС. Ведомство уточняет, что в тот момент 33-летний инспектор ДПС находился при исполнении служебных обязанностей.