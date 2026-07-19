Выживший при обрушении казармы в Омске Рустам Набиев попал в ДТП

Блогер и общественный деятель Рустам Набиев сообщил в соцсетях о дорожной аварии, участником которой он стал. Инцидент случился во время поездки в Москву из Тульской области.
«Ехали из Тульской области в Москву и попали в аварию. Я ехал сзади, на заднем сиденье, ударился сильно левым плечом. С водителем всё нормально, не соблюдал дистанцию, не успел затормозить и врезался во впереди едущую машину, а там — трое детей. Слава богу, никто не пострадал», — написал Набиев.
Набиев лишился обеих ног в результате обрушения казармы в поселке Светлом 12 июля 2015 года. В момент ЧП в здании находились 337 военнослужащих, 24 из них погибли, более 20 получили травмы. Несмотря на тяжёлые травмы, он занялся спортом и начал покорять горные вершины.
Недавно 34-летний Набиев стал первым человеком в истории, кому удалось подняться на вершину Эвереста, используя только силу рук.