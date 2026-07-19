Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выживший при обрушении казармы в Омске Рустам Набиев попал в ДТП

Авария произошла на пути из Тульской области в Москву. Пострадавших нет.

Источник: Om1 Омск

Блогер и общественный деятель Рустам Набиев сообщил в соцсетях о дорожной аварии, участником которой он стал. Инцидент случился во время поездки в Москву из Тульской области.

«Ехали из Тульской области в Москву и попали в аварию. Я ехал сзади, на заднем сиденье, ударился сильно левым плечом. С водителем всё нормально, не соблюдал дистанцию, не успел затормозить и врезался во впереди едущую машину, а там — трое детей. Слава богу, никто не пострадал», — написал Набиев.

Набиев лишился обеих ног в результате обрушения казармы в поселке Светлом 12 июля 2015 года. В момент ЧП в здании находились 337 военнослужащих, 24 из них погибли, более 20 получили травмы. Несмотря на тяжёлые травмы, он занялся спортом и начал покорять горные вершины.

Недавно 34-летний Набиев стал первым человеком в истории, кому удалось подняться на вершину Эвереста, используя только силу рук.