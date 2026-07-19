Выживший при обрушении казармы в Омске Рустам Набиев попал в ДТП

«Ехали из Тульской области в Москву и попали в аварию. Я ехал сзади, на заднем сиденье, ударился сильно левым плечом. С водителем всё нормально, не соблюдал дистанцию, не успел затормозить и врезался во впереди едущую машину, а там — трое детей. Слава богу, никто не пострадал», — написал Набиев.