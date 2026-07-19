Стали известны подробности пожара в Элите, где погиб пятилетний ребёнок

Прокуратура Москаленского района Омской области взяла на контроль установление обстоятельств пожара, унёсшего жизни пятилетнего мальчика и его 63-летней бабушки. Трагедия произошла днём 18 июля в одном из домов села Элита.
Предварительные причины возгорания — неосторожное обращение с огнём либо неисправность электропроводки. Точную причину установят после проведения экспертиз.
Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выезжал прокурор Москаленского района Александр Лобищев.
Территориальный межрайонный следственный отдел СУ СК России по Омской области возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Ход расследования поставлен прокуратурой района на контроль.
Кроме того, прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних, а также охране их жизни и здоровья.