Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гроза и сильный ветер валили деревья в Гродненской и Брестской области

Грозовой фронт наделал бед на западе Беларуси.

Сейчас в Ричмонде: +26° 3 м/с 84% 753 мм рт. ст. +25°
Источник: Комсомольская правда

Непогода доставила неприятности жителям западных областей Беларуси, сообщает МЧС.

В Гродненской области прошел грозовой фронт с порывами ветра порывами до 18 м/с. Спасателям пришлось 13 раз выезжать для распиловки и уборки поваленных деревьев. В Гродно поваленным деревом поврежден забор школы, а в Слонимском районе дерево упало на легковушку.

В Брестской области деревьев падали на проезжую часть в Барановичском, Ганцевичском и Каменецком районах. Пришлось распиливать упавшее дерево и в Витебске. Но главное — люди не пострадали.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше