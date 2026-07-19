Гроза и сильный ветер валили деревья в Гродненской и Брестской области

Непогода доставила неприятности жителям западных областей Беларуси, сообщает МЧС.
В Гродненской области прошел грозовой фронт с порывами ветра порывами до 18 м/с. Спасателям пришлось 13 раз выезжать для распиловки и уборки поваленных деревьев. В Гродно поваленным деревом поврежден забор школы, а в Слонимском районе дерево упало на легковушку.
В Брестской области деревьев падали на проезжую часть в Барановичском, Ганцевичском и Каменецком районах. Пришлось распиливать упавшее дерево и в Витебске. Но главное — люди не пострадали.
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