В Севастополе пьяная автоледи везла «соль» и пыталась подкупить полицию

Во время досмотра в багажнике каршеринговой иномарки стражи правопорядка обнаружили пакет, в котором находились шесть свертков с кристаллами и три стеклянные колбы с наслоениями бурого цвета. Со слов задержанной, изъятые у нее вещества являются синтетическим наркотиком, так называемой «солью». Улики направили на криминалистическую экспертизу.