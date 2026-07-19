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В Севастополе пьяная автоледи везла «соль» и пыталась подкупить полицию

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — РИА Новости Крым. Пьяная 32-летняя жительница Севастополя без прав села за руль, перевозила наркотики и пыталась откупиться от сотрудников Госавтоинспекции 200 тысячами рублей. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.

Источник: Полиция Севастополя

По данным правоохранителей, автомобиль Changan остановили для проверки документов. Во время общения с женщиной полицейские выяснили, что водитель имеет явные признаки опьянения и ранее уже была лишена прав. От прохождения освидетельствования автоледи отказалась, но решила урегулировать неприятную для нее ситуацию по-своему.

«Чтобы избежать ответственности за нарушение ПДД, правонарушительница предложила автоинспектору денежное вознаграждение в размере 200 тысяч рублей. Несмотря на предупреждения о незаконности таких действий, она продолжила задуманное и оставила в патрульном автомобиле пачку из-под сигарет с крупной суммой», — сказано в сообщении.

Злоумышленницу задержали, на место вызвали следственно-оперативную группу полиции. Женщина призналась, что ранее употребляла наркотики.

Во время досмотра в багажнике каршеринговой иномарки стражи правопорядка обнаружили пакет, в котором находились шесть свертков с кристаллами и три стеклянные колбы с наслоениями бурого цвета. Со слов задержанной, изъятые у нее вещества являются синтетическим наркотиком, так называемой «солью». Улики направили на криминалистическую экспертизу.

Теперь женщине грозит штраф в размере 45 тысяч рублей, повторное лишение прав на срок до 2 лет и уголовные дела по статьям о хранении и перевозке наркотиков и о даче взятки.

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