Водитель из Москвы и две пассажирки погибли в ДТП на Кубани

В результате удара водитель корейского седана и две его пассажирки — девушки 19 и 13 лет — скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи. Водитель и 26-летняя пассажирка автомобиля «ФАВ» с травмами различной степени тяжести госпитализированы в ближайшее медицинское учреждение. Их состояние уточняется.