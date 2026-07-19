Водитель BMW снес столб и сбил пешехода на Стрелке в Нижнем Новгороде

Инцидент произошел 18 июля 2026 года около 22:30 в Канавинском районе. Нарушитель двигался в сторону улицы, перекрытой из-за футбольного матча. Он проигнорировал знаки и требования полицейских об остановке, а в районе улицы Стрелка протаранил световую опору. После ДТП лихач попытался скрыться, но его поймали при содействии неравнодушных граждан.