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Водитель BMW снес столб и сбил пешехода на Стрелке в Нижнем Новгороде

Неадекватный автомобилист едва не въехал в толпу людей и полицейского, после чего попытался сбежать от сотрудников правопорядка.

Сотрудники полиции задержали в Нижнем Новгороде 25-летнего водителя автомобиля BMW, который грубо нарушил правила дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Инцидент произошел 18 июля 2026 года около 22:30 в Канавинском районе. Нарушитель двигался в сторону улицы, перекрытой из-за футбольного матча. Он проигнорировал знаки и требования полицейских об остановке, а в районе улицы Стрелка протаранил световую опору. После ДТП лихач попытался скрыться, но его поймали при содействии неравнодушных граждан.

В отношении задержанного составлено 7 административных протоколов. В их числе — за повреждение дорожных сооружений, отказ от медосвидетельствования, езду без документов и полиса ОСАГО, а также за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

Ранее сообщалось, что появилось видео столкновения поезда и грузовика в Нижегородской области.