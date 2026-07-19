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Волгоградские силовики под «взором» БПЛА искали мигрантов на полях и стройке

Масштабные рейды по выявлению нелегальных трудовых мигрантов прошли в Волгограде.

Масштабные рейды по выявлению нелегальных трудовых мигрантов прошли в Волгограде и близлежащем районе области. Полиция сообщает о задержании нарушителей-иностранцев, которые находились в стране незаконно.

Как уточнили в ГУ МВД России по региону, в ходе двухдневного рейда были проверены поля сельскохозяйственного назначения в Городищенском районе Волгоградской области и стройка в Дзержинском районе Волгограда. Ситуацию с воздуха контролировали при помощи БПЛА. Всего было выявлено 23 факта нелегальной трудовой деятельности.

На полях под Волгоградом полицейские обнаружили 8 иностранцев, которые не имели разрешительных документов на трудовую деятельность. В итоге троих, которые нарушили режим пребывания в стране, забрали в Центр временного содержания иностранных граждан регионального Главка МВД с последующим выдворением из страны и запретом на выезд. По итогам этого рейда было составлено в общей сложности 13 административных протоколов о нарушениях законодательства.

На стройке в Дзержинском районе полицейские обнаружили сразу 15 иностранных работников, которые также осуществляли свою деятельность без патентов и разрешительных документов. В отношении каждого из них составлены административные протоколы.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области.

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