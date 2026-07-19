На Урале освободили от воды более пяти тысяч участков и тысячу домов

Власти уточнили, что по состоянию на воскресенье, на реках Ирбит, Тагил, Нейва и Сосьва фиксируется снижение уровня воды.
«Наблюдается улучшение паводковой обстановки в Талицком, Гаринском, Горноуральском и Первоуральском муниципальных округах, в районе Нижнего Тагила. Всего освободились от воды более пяти тысяч участков и порядка тысячи домов в разных муниципалитетах», — говорится в сообщении.
В департаменте отметили, что движение на 76-м километре региональной автодороги Серов — Североуральск — Ивдель открыто, организовано реверсивное движение по одной полосе. Всего остаются затопленными 11 низководных мостов, временно ограничено автотранспортное сообщение с 31 населенным пунктом и пешеходное сообщение — с одним.
«Особый контроль установлен за ситуацией на реке Тура (Туринский муниципальный округ), где в период
Сильные дожди начались в Екатеринбурге и на территории Свердловской области 29 июня, из-за обильных осадков в ряде муниципалитетов начался паводок. По данным регионального главка МЧС и местных властей, в 10 муниципалитетах региона объявлен режим ЧС из-за паводка.