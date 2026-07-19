Мать с младенцем пропали без вести в Пивоварихе Иркутского района

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, по словам местной жительницы, ее 34-летняя дочь вместе с 3-месячной внучкой ушла из дома на улице Степной, и до настоящего времени их местонахождение неизвестно.
Женщине вид 30−33 года, рост около 176 см, худощавого телосложения, русые волосы, серые глаза. Была одета в зеленые брюки и пиджак, серебристые босоножки.
Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой с ребенком, просят обратиться по телефонам:
— ответственный сотрудник: 8−983−461−92−95;
— дежурная часть отдела полиции № 10 МУ МВД России «Иркутское»: 8−3952−21−26−26;
— дежурная часть городского управления полиции: 8−3952−21−68−05 или 02 (с мобильного 102);
-волонтеры: 8−901−631−65−57,
8−924−536−02−44.