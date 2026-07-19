В Свердловской области на реке Тура ожидают максимального подъема воды 20−22 июля

Наблюдается улучшение паводковой обстановки в Талицком, Гаринском, Горноуральском, Первоуральском муниципальных округах и в районе Нижнего Тагила. По состоянию на 19 июля на реках Ирбит, Тагил, Нейва и Сосьва (в районе поселка Гари) продолжается снижение уровня воды.