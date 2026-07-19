Водитель «Мерседеса» погиб в ДТП, наехав на два авто посреди деревни под Минском

Рано утром 19 июля в Минском районе произошло смертельное ДТП, рассказали в УГАИ УВД Миноблисполкома.
Авария случилась около 06.40 на улице Центральная в деревне Чучаны Минского района. По предварительной информации, 38-летний водитель, управляя автомобилем Mercedes-Benz, наехал на припаркованные автомобили Citroen и Ford Transit.
Водитель Mercedes-Benz от полученных травм скончался на месте происшествия.
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