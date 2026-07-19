В Кавалеровском округе Приморья сняли с катера троих рыбаков

В Кавалеровском округе Приморья спасатели МЧС провели операцию по эвакуации троих рыбаков, чей катер внезапно потерял ход прямо в море. Сигнал тревоги поступил в центр управления в кризисных ситуациях 19 июля ровно в полдень. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
Мужчины сообщили, что находятся в районе бухты Зеркальная и не могут самостоятельно добраться до берега из-за отказавшего двигателя. На вызов тут же выдвинулось спасательное судно, и уже через некоторое время сотрудники чрезвычайного ведомства были на месте.
Подойдя к терпящему бедствие катеру, спасатели в первую очередь пересадили всех троих пассажиров к себе на борт — состояние рыбаков оценили как удовлетворительное, никто не пострадал. После этого неисправное маломерное судно взяли на буксир и аккуратно потянули к причалу.