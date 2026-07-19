В Кавалеровском округе Приморья сняли с катера троих рыбаков

Мужчины сообщили, что находятся в районе бухты Зеркальная и не могут самостоятельно добраться до берега из-за отказавшего двигателя. На вызов тут же выдвинулось спасательное судно, и уже через некоторое время сотрудники чрезвычайного ведомства были на месте.