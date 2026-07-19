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В Петербурге мужчина разбил стекло автобуса бутылкой водки

В Московском районе Петербурга полиция задержала 24-летнего мужчину, которого подозревают в повреждении автобуса. По версии правоохранителей, он бросил бутылку водки в лобовое стекло транспорта.

Источник: Piter.TV

В Московском районе Санкт Петербурга задержали мужчину, которого подозревают в повреждении автобуса № 187. Инцидент произошел 16 июля у дома 8 на Московском шоссе.

По данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, 24-летний житель города бросил бутылку водки в лобовое стекло автобуса. В результате стекло было разбито, а сумма ущерба составила 66 тыс. рублей.

Правоохранители установили, что в произошедшем могли участвовать 2 человека, однако задержать удалось только одного подозреваемого. Его обнаружили 18 июля у дома 51 на улице Ленсовета.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о вандализме. Мужчину отпустили под подписку о невыезде.