У берегов Гайаны затонул паром со 116 пассажирами

19 июля, как сообщает Demerara Waves, у побережья Гайаны затонул паром MV BARIMA. На его борту находились 116 человек, включая пассажиров и членов экипажа. Восемь человек были спасены.
Издание, ссылаясь на заявление министра общественных работ Гайаны Хуана Эдгхилла, пишет: «У берегов Гайаны перевернулся паром MV BARIMA, следовавший в Северо-Западный округ. На данный момент спасены восемь человек».
Министр уточнил, что к месту крушения направляется дополнительный паром для оказания экстренной медицинской помощи. Согласно данным издания, судно было обнаружено поисково-спасательной группой с воздуха после того, как экипаж запустил сигнальные ракеты. Паром следовал по маршруту из Джорджтауна в Порт-Кайтума.