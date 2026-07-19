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У берегов Гайаны затонул паром со 116 пассажирами

У побережья Гайаны затонул паром MV BARIMA со 116 людьми на борту. Министр общественных работ Гайаны Хуан Эдгхилл подтвердил, что восемь человек спасены.

Источник: департамент транспорта и гаваней Гайаны

19 июля, как сообщает Demerara Waves, у побережья Гайаны затонул паром MV BARIMA. На его борту находились 116 человек, включая пассажиров и членов экипажа. Восемь человек были спасены.

Издание, ссылаясь на заявление министра общественных работ Гайаны Хуана Эдгхилла, пишет: «У берегов Гайаны перевернулся паром MV BARIMA, следовавший в Северо-Западный округ. На данный момент спасены восемь человек».

Министр уточнил, что к месту крушения направляется дополнительный паром для оказания экстренной медицинской помощи. Согласно данным издания, судно было обнаружено поисково-спасательной группой с воздуха после того, как экипаж запустил сигнальные ракеты. Паром следовал по маршруту из Джорджтауна в Порт-Кайтума.