У берегов Гайаны затонул паром со 116 пассажирами

Министр уточнил, что к месту крушения направляется дополнительный паром для оказания экстренной медицинской помощи. Согласно данным издания, судно было обнаружено поисково-спасательной группой с воздуха после того, как экипаж запустил сигнальные ракеты. Паром следовал по маршруту из Джорджтауна в Порт-Кайтума.