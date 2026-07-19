Женщина лишилась обеих ног после наезда парома на Алаколе

Как сообщили в управлении здравоохранения области Жетысу изданию tinfo.kz, пострадавшую доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. У нее диагностировали множественные травмы, массивную кровопотерю и травматический шок. После экстренного консилиума врачи приняли решение провести срочную операцию по жизненным показаниям, в ходе которой ампутировали обе нижние конечности на уровне бедер.