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В райцентре под Воронежем Lada Priora столкнулась с мотоциклом

В ночной аварии в воронежском райцентре пострадали три человека на мотоцикле.

Источник: Комсомольская правда

Три человека пострадали в ночной аварии 19 июля в воронежском Борисоглебске. ДТП произошло в 2.13 на улице Чкалова. Столкнулись Lada Priora и мотоцикл. На место выезжали сотрудники МЧС, спасатели отключали аккумуляторные батареи.

По данным ГУ МЧС России по Воронежской области, в ДТП пострадали водитель мотоцикла и его два пассажира (их личности устанавливаются). Раненых госпитализировали в Борисоглебскую райбольницу.

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