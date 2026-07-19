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Российская ПВО сбила 678 беспилотников ВСУ за сутки

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Силы ПВО за сутки уничтожили 678 беспилотников, две управляемые ракеты «Нептун-МД» и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS ВСУ, сообщило Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые ракеты большой дальности “Нептун-МД”, восемь управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 678 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.

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