В Петербурге задержали 17-летнюю помощницу телефонных мошенников

«Семнадцатого июля в полицию Красносельского района обратилась 44-летняя женщина, проживающая на улице Маршала Захарова, с заявлением о том, что накануне ее 18-летнему сыну звонили неизвестные и под предлогом проведения обыска убедили оставить в кустах у подъезда ключи от его квартиры на проспекте Героев», — рассказали в пресс-службе.
Также звонившие сообщили, что юноша должен открыть дверь квартиры, где проживает его мать.
В результате из двух квартир злоумышленники похитили ювелирные украшения, а также деньги в общей сумме около 6,8 миллиона рублей. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
«Восемнадцатого июля в 10.00 у дома 60 по улице Бабушкина в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками районного угрозыска совместно с коллегами из главка по подозрению в совершении указанного преступления задержана неработающая 17-летняя помощница телефонных мошенников», — сообщает пресс-служба ГУ МВД.
В пресс-службе добавили, что похищенное имущество частично изъято. В отношении девушки избрана мера пресечения — подписка о невыезде.