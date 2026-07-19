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В Петербурге задержали 17-летнюю помощницу телефонных мошенников

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 июл — РИА Новости. Семнадцатилетняя участница мошеннической схемы с хищением денег под видом обыска задержана в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Источник: РИА Новости

«Семнадцатого июля в полицию Красносельского района обратилась 44-летняя женщина, проживающая на улице Маршала Захарова, с заявлением о том, что накануне ее 18-летнему сыну звонили неизвестные и под предлогом проведения обыска убедили оставить в кустах у подъезда ключи от его квартиры на проспекте Героев», — рассказали в пресс-службе.

Также звонившие сообщили, что юноша должен открыть дверь квартиры, где проживает его мать.

В результате из двух квартир злоумышленники похитили ювелирные украшения, а также деньги в общей сумме около 6,8 миллиона рублей. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

«Восемнадцатого июля в 10.00 у дома 60 по улице Бабушкина в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками районного угрозыска совместно с коллегами из главка по подозрению в совершении указанного преступления задержана неработающая 17-летняя помощница телефонных мошенников», — сообщает пресс-служба ГУ МВД.

В пресс-службе добавили, что похищенное имущество частично изъято. В отношении девушки избрана мера пресечения — подписка о невыезде.