В Петербурге задержали 17-летнюю помощницу телефонных мошенников

«Семнадцатого июля в полицию Красносельского района обратилась 44-летняя женщина, проживающая на улице Маршала Захарова, с заявлением о том, что накануне ее 18-летнему сыну звонили неизвестные и под предлогом проведения обыска убедили оставить в кустах у подъезда ключи от его квартиры на проспекте Героев», — рассказали в пресс-службе.