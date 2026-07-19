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В Новосибирске владелец собаки натравил пса на фельдшера скорой помощи

Агрессивное животное покусало женщину, пострадавшая получила многочисленные травмы.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту нападения собаки на фельдшера станции скорой медицинской помощи. Об этом сообщили в Информационном центре Следственного комитета России.

В июле текущего года бригада скорой прибыла к домовладению на улице Пригородной для оказания помощи местному жителю. Мужчина, будучи несогласным с направлением его в другую больницу, выпустил из постройки собаку и направил её в сторону заявительницы.

Агрессивное животное напало на фельдшера и покусало её. Коллега оказал пострадавшей помощь, у неё зафиксированы многочисленные травмы.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Антону Николаевичу Бадулину доложить об установленных в ходе проведённых следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования уголовного дела — о его результатах», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что ранее владелец собаки совершал аналогичные действия в отношении других медицинских работников.

Следственное управление СК России по Новосибирской области уже возбудило уголовное дело. Исполнение поручения председателя СК поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

СК