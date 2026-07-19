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Украинские БПЛА атаковали рынок «Околица» в Луганске

Украинские беспилотники атаковали территорию оптового рынка в Луганске, повредив несколько грузовых автомобилей.

Источник: © РИА Новости

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что украинские беспилотные летательные аппараты атаковали оптовый продуктовый рынок в регионе. По его данным, пострадавших нет.

«В Луганске украинские БПЛА атаковали территорию оптового продуктового рынка “Околица”», — написал Пасечникс воем канале на платформе «Макс».

Как уточнил глава региона, в результате атаки были повреждены гражданские грузовики, жертв и пострадавших нет. Пасечник также отметил, что Вооруженные силы Украины нанесли удары по территории производственного комплекса в Первомайске, а также по автомобильным стоянкам с легковыми машинами в Брянке и Рубежном.

«Враг атаковал гражданскую инфраструктуру в Станично-Луганском, Новоайдарском и Свердловском муниципальных округах… Вражеский беспилотник в Лисичанске ударил вблизи девятиэтажки, чудом никто не пострадал. Повреждено остекление дома и несколько легковых автомобилей», — добавил Пасечник.

Глава республики сообщил, что последствия ударов ВСУ фиксируются следователями СУ СК России по ЛНР. Он отметил, что все необходимые службы задействованы в ликвидации последствий, а местные власти оказывают помощь и поддержку.

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