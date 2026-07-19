В Уфе из горящего дома спасли 6 человек

По данным пресс-службы МЧС по РБ, сегодня на улице Судоремонтной произошёл пожар в квартире на 4-м этаже многоквартирного дома.
Горело домашнее имущество на площади 6 кв. метров. Благодаря оперативным действиям пожарных МЧС России из опасной зоны были спасены 6 человек, в том числе 2 детей.
Одновременно проводилась эвакуация остальных жильцов. Пожар ликвидировали. Обошлось без пострадавших.
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