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В Уфе из горящего дома спасли 6 человек

Расследование причин возгорания проводит дознаватель МЧС России.

Источник: МЧС РФ

По данным пресс-службы МЧС по РБ, сегодня на улице Судоремонтной произошёл пожар в квартире на 4-м этаже многоквартирного дома.

Горело домашнее имущество на площади 6 кв. метров. Благодаря оперативным действиям пожарных МЧС России из опасной зоны были спасены 6 человек, в том числе 2 детей.

Одновременно проводилась эвакуация остальных жильцов. Пожар ликвидировали. Обошлось без пострадавших.

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