12-летняя девочка погибла в ДТП под Петербургом

Смертельное ДТП произошло в Лужском районе Ленинградской области. Как сообщает пресс-служба Леноблпожспас, в аварии погиб ребенок.
— В результате ДТП в Лужском районе погиб ребенок, — сообщили в ведомстве. — В деревне Луговское женщина за рулем «Рено Логан» не справилась с управлением и улетела с дроги.
Машина съехала в кювет, перевернулась и встала на бок. В салоне автомобиля находилась 12-летняя девочка. Ее зажало в машине. Девочке пытались помочь. Ее дедушка оказывал ей помощь до приезда медиков. Но врачи скорой помощи констатировали смерть ребенка.
— Личным составом 138-й пожарной части Лужского отряда машина была поставлена на колеса, — уточнили в ведомстве.