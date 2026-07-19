12-летняя девочка погибла в ДТП под Петербургом

Машина съехала в кювет, перевернулась и встала на бок. В салоне автомобиля находилась 12-летняя девочка. Ее зажало в машине. Девочке пытались помочь. Ее дедушка оказывал ей помощь до приезда медиков. Но врачи скорой помощи констатировали смерть ребенка.